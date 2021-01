[아시아경제 박종일 기자]◆서울 중랑구 ▲부구청장 김태희 ▲안전건설국장 한영희 ▲재무과장 전영길 ▲복지정책과장 신태화 ▲사회복지과장 김상화 ▲도시안전과장 박종석 ▲교통행정과장 최태용 ▲보건소 보건행정과장 오경식 ▲보건소 상봉보건지소장 코로나19대응TF반장 겸임 박경수 ▲상봉제2동장 엄문섭 ▲중랑비전추진반장 직무대리 이기철 ▲마을협치과장 직무대리 곽보천 ▲일자리창출과장 직무대리 김종필 ▲면목본동장 직무대리 김천이 ▲면목제3동장 직무대리 이만영 ▲신내제2동장 직무대리 박광희

박종일 기자 dream@asiae.co.kr