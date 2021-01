[아시아경제 이정윤 기자] 위닉스 위닉스 044340 | 코스닥 증권정보 현재가 22,750 전일대비 650 등락률 +2.94% 거래량 225,042 전일가 22,100 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 위닉스, 열교환기 제조·판매 부문 물적분할 결정[증권사가 엄선한 모멘텀 기대주] 위닉스, 안트로젠 외 긴 장마에 관련株 '주목' close 는 8일 주가안정을 통한 주주가치 제고를 위해 삼성증권과 50억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결했다고 공시했다. 계약기간은 오는 2022년 1월 7일까지다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr