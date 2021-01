제5회 함양군 고종시 곶감 온라인 축제 개최

랜선 함양 곶감 인증사진 공모 이벤트

함양 곶감 구매 후 먹는 모습 포장 상자와 함께 인증사진



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 곶감 축제 기간 지리산의 선물 함양 곶감도 맛보고 인증사진을 남겨 경품도 받을 수 있는 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

군은 15일부터 19일까지 온라인으로 진행되는 ‘제5회 함양 고종시 곶감 축제’ 기간 중 함양 곶감을 산 후 먹는 모습을 포장 상자와 함께 인증사진을 남기는 ‘랜선 함양 곶감 인증사진 공모 이벤트’를 진행한다.

함양 고종시 곶감은 500년 전 김종직 선생이 함양군수로 재직하던 시절 함양 곶감을 ‘팔능의 진미’라고 극찬을 했다.

지리산과 덕유산의 맑은 바람으로 건조를 해 육질이 부드럽고 당도가 뛰어나 많은 소비자로부터 인정받고 있다.

이번 이벤트는 온라인 곶감 축제 기간 함양 곶감을 구매한 이들이면 누구나 참여 가능하며 인증사진 파일을 제출하면 된다.

결과는 2월 26일 개별 통보할 예정으로 우수 인증사진 30명에게는 맛도 좋고 몸에도 좋은 지리산의 선물 함양 곶감을 증정한다.

군 관계자는 “온 가족이 함께 함양 고종시 곶감의 맛도 즐기고 인증사진을 남겨 함양 곶감을 다시 받는 즐거움을 느껴 보시길 바란다”라고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr