[특징주]삼성전자, 9만원…코스피 3000 넘자 '8만전자'도 과거형

[아시아경제 오주연 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,800 전일대비 5,900 등락률 +7.12% 거래량 49,366,031 전일가 82,900 2021.01.08 15:00 장중(20분지연) 관련기사 속! 시원하게 말씀드렸습니다. ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀.삼성전자, 이시간 주가 +2.17%.... 최근 5일 개인 2578만 7123주 순매수정부가 확보한 ‘모더나’ 백신! 대량 위탁생산 관련 폭등 株는? close 주가가 8일 오후 들어 장중 8%대 급등하면서 9만원까지 뛰어올라 신고가를 경신했다.

이날 오주 2시 34분 삼성전자는 전 거래일 대비 8.56% 상승한 9만원에 거래돼 역대 최고가를 갈아치웠다. 이후 2시 39분 기준 8만8100원으로 상승폭을 일부 반납했지만 전 거래일 대비 상승률은 6%대 달한다.

이 시각 삼성전자 시가총액은 528조3257억원을 넘어섰다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr