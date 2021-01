[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 오는 11일 신축년 새해를 맞아 신년사를 발표한다.

강민석 청와대 대변인은 8일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "문 대통령은 신년사에서 상생협력을 통해 더 나은 일상으로 회복할 것이라는 점과, 그 힘으로 선도국가로 향할 것이란 점을 강조할 것"이라며 이같이 밝혔다.

올해로 집권 5년차를 맞은 문 대통령은 신년사를 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태의 조속한 극복 및 국민일상 회복을 이루겠다는 각오를 담을 것으로 보인다.

아울러 임기 마지막까지 한반도 평화프로세스 진전을 위해 노력하겠다는 의지도 담길 것으로 예상된다.

