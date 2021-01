고흥군, ‘GO! GO! 흥겨운 가족봉사단’ 100여 명 선착순 모집

자원봉사를 희망하는 2인 이상, 30가족 모집 계획

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 오는 11일부터 내달 10일까지 가족이 함께 봉사활동에 참여하는 ‘GO! GO! 흥겨운 가족봉사단’을 모집한다고 8일 밝혔다.

‘GO! GO! 흥겨운 가족봉사단’은 부모와 자녀, 부부가 함께 봉사활동에 참여해 건강한 가족문화를 조성하고, 나아가 소외된 이웃에 나눔을 실천해 따뜻한 지역 공동체를 이루고자 마련됐다

모집 대상은 고흥군 관내에 거주하며 자원봉사활동이 가능한 2인 이상 가족으로, 30가족 100여 명을 선착순 모집할 계획이다.

봉사활동은 2월 중 발대식을 통해 자원봉사 소양 교육과 정보를 나누는 것을 시작으로, 3월부터는 취약계층 방문, 환경정화, 농촌일손돕기, 마을공원 조성 등 가족 단위 개별 프로그램과 자원봉사센터에서 준비한 기획 프로그램에 참여하게 된다.

군 관계자는 “가족봉사단은 가족이 함께 활동하며 봉사와 나눔을 실천할 뿐만 아니라 가족 구성원 간 소통할 기회가 될 것이다”며 “다양한 봉사활동을 통해 가족뿐만 아니라 소외된 이웃과 함께하며 따뜻한 지역 공동체를 만들어갈 수 있기를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr