세종시, 기초연금 대상자 확대…단독가구 월 최대 30만원

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 올해부터 기초연금 대상 기준을 확대한다. 기초연금법 개정안 시행에 따른 조치로 단독가구는 월 최대 30만원의 기초연금을 받을 수 있다.

8일 시에 따르면 올해부터 기초연금 대상자는 기존 소득하위 40%에서 소득하위 70%로 확대된다.

이에 따라 이달부터 소득하위 70% 이하 만65세 이상의 노인 중 단독가구는 월 최대 30만원, 부부가구는 월 최대 48만원의 기초연금을 지급받게 된다.

선정 기준액은 1인 수급가구의 경우 월 148만원에서 월 169만원으로, 부부수급가구는 월 236만8000원에서 월 270만4000만원으로 각각 조정된다.

단 지급 대상자는 자산조사 결과 본인과 배우자의 소득과 재산을 환산해 합산된 소득인정액이 선정 기준액보다 적어야 한다.

기초연금 신청은 만65세가 되는 전월에 주소지 읍·면·동 주민센터 또는 국민연금공단 지사로 하면 된다. 기존 수급자는 추가로 신청하지 않아도 이달부터 변경된 기준을 적용받는다.

