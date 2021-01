日 외무성, 위안부 판결 항의 남관표 주일대사 조치(상보)

[아시아경제 나주석 기자] 일본군 위안부 피해 할머니들이 일본 정부를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 판결과 관련해 일본 정부가 남관표 일본 주재 한국대사를 초치해 항의했다.

8일 남 대사는 도쿄 지요구에 있는 외무성 청에 들렀다 9분만에 나왔다. 남 대사는 청사를 나서면서 "일본 정부 입장을 들었다"면서 "우리로서는 한일관계에 바람직하지 않은 영향을 미치지 않고 해결될 수 있도록 가능한 노력을 하겠다는 얘기를 했다"고 말했다.

그는 "이런 해결을 위해 무엇보다도 차분하고 절제된 양국의 대응이 필요하다는 점을 강조했다"고 언급했다,

일본 교도통신 등에 따르면 남 대사는 중남미를 순방 중인 모테기 도시미쓰 외무상 대신 아키바 다케오 사무차관과 만났다. 다케오 차관은 "(한국 법원이) 국제법상의 주권면제 원칙을 부정하는 것은 매우 유감"이라며 "일본 정부로서는 결코 받아들일 수 없다"고 밝혔다.

