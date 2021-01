코스닥 시총 20위권에 벤처기업 13곳, “코스닥 1000 견인한다”

13개사 시총 44.8조…코스닥 전체 시총의 11.5% 차지

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 2021년 국내 증권시장 시가총액 상위 20개사, 상장 유니콘 기업 4개사 등 벤처투자를 받은 기업 중 지난해 신규 상장 기업에 대한 분석자료를 8일 발표했다.

중기부의 분석에 따르면 코스닥 시총 20위 내 벤처기업 비중이 계속 늘어나고 있다. 2001년 시총 상위 20개사 중 6개사에 그쳤던 벤처기업 수는 10년 후인 2011년엔 10개사, 그리고 10년 후인 올해 1월에는(6일 기준) 13개사인 것으로 나타났다.

13개사 중 현재 벤처기업으로 분류되는 기업은 알테오젠, 펄어비스, 제넥신, 메드팩토 등이다. 나머지 9개사는 과거에 벤처기업 확인을 받은 이력이 있다.

이들 13개사의 시가총액 증가율은 204.8%로 전체 코스닥 시장의 시총 증가율(140.0%) 대비 64.8%p 높은 것으로 집계됐다.

또한 상장 벤처 13개사의 시가총액 합계는 약 44.8조원으로, 전체 코스닥 상장기업 시가총액(약 390.3조원)의 약 11.5%를 차지한 것으로 확인됐다. 상장 벤처 수는 전체 코스닥 상장기업(1471개)의 약 0.9%에 불과하지만, 전체 코스닥 시가총액의 11.5%를 차지한다는 점에서 상장 벤처 13개사가 코스닥 종합지수에 영향을 미친 것으로 해석된다.

코스피 시총 상위 20위 내 벤처기업은 셀트리온, 네이버, 카카오, 엔씨소프트 등 4개사로, 이들은 과거 벤처기업 확인을 받은 이력이 있다. 4개사의 시총은 151조2000억 원으로 코스피 시총 상위 20위 안에서 12.4%를 차지하고 있다.

중기부에 따르면 유니콘 기업 중 비바리퍼블리카, 야놀자, 쏘카, 에이프로젠 등 총 7개사가 상장을 추진 중이다. 이 중 야놀자, 쏘카, 크래프톤, 티몬, 지피클럽 등 5개사는 상장 주간사 선정을 마무리 했다고 덧붙였다.

박영선 중기부 장관은 “이번 정부에서 코스피 3000시대가 처음으로 열렸다”며 “앞으로 코스피 3000시대를 넘어 코스닥 1000시대를 이끌 동력은 우리 경제의 허리 역할을 하는 벤처·유니콘 기업일 것”이라고 밝혔다.

박용순 중기부 벤처혁신정책관은 “이번 분석은 지난 12월 분석을 최근 통계로 재확인하고, 추가로 벤처투자를 통해 성장한 벤처기업들의 상장 시장에서의 성장도 함께 살펴본 것”이라며 “작년 말에 발표한 벤처기업 정밀실태조사 결과, 우리나라 산업재산권의 절반 이상이 벤처기업에서 나오듯이 벤처기업이 혁신성과 기술력을 바탕으로 우리 경제를 이끌고 있음을 재확인했다”고 말했다.

