[특징주]현대차그룹株, 애플카 공동개발 소식에 '강세'

[아시아경제 유현석 기자] 현대차자동차그룹주들이 강세다. 애플과 손잡고 '애플카'를 개발한다는 소식이 영향을 끼친 것으로 보인다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 249,500 전일대비 43,500 등락률 +21.12% 거래량 6,279,114 전일가 206,000 2021.01.08 09:38 장중(20분지연) close 는 8일 오전 9시22분 기준 전거래일 대비 13.11%(2만7000원) 오른 23만3000원에 거래됐다. 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 391,000 전일대비 86,500 등락률 +28.41% 거래량 1,743,017 전일가 304,500 2021.01.08 09:38 장중(20분지연) close 와 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 88,700 전일대비 17,900 등락률 +25.28% 거래량 3,139,067 전일가 70,800 2021.01.08 09:38 장중(20분지연) close 는 각각 20.36%, 11.86% 뛰었다.

이날 한 언론은 애플이 애플카 출시를 위해 현대차그룹에 협력을 제안하고 협상을 진행 중이라고 보도했다. 애플은 전기차 생산은 물론 배터리 개발까지 현대차그룹과 협업을 진행할 예정으로 알려졌다. 출시 시점은 2027년을 목표로 한다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr