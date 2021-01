[e공시 눈에 띄네]코스닥-7일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 이매진아시아 이매진아시아 036260 | 코스닥 증권정보 현재가 2,220 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,220 2021.01.07 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-26일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일이매진아시아 "신청인 소 취하로 파산신청 기각" close =상장폐지 결정, 11일부터 19일까지 정리매매

◆ 에이팸 에이팸 073070 | 코스닥 증권정보 현재가 2,035 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,035 2021.01.07 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일[e 공시 눈에 띄네]코스닥-21일 close =상장폐지 결정, 11일부터 19일까지 정리매매

◆ 컬러레이 컬러레이 900310 | 코스닥 증권정보 현재가 1,970 전일대비 5 등락률 -0.25% 거래량 313,739 전일가 1,975 2021.01.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 컬러레이홀딩스, 3분기 매출 166억… 전년대비 22.2%↑컬러레이, 국내 상장 중국기업 테마 상승세에 11.91% ↑[비즈리더] 장옥동 컬러레이코리아 대표 “한국 본격 진출… 코로나19에도 유통사업으로 매출 증가” close =저장컬러레이지주그룹의 자회사 편입

◆ 피씨엘 피씨엘 241820 | 코스닥 증권정보 현재가 34,400 전일대비 1,100 등락률 +3.30% 거래량 325,313 전일가 33,300 2021.01.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-6일[e 공시 눈에 띄네]코스닥-30일피씨엘, 1787만원 규모 공급계약 체결 close =아프리카서 8895만원 규모, 중동서 7825만원 규모 의료기기 공급계약

◆ 서울반도체 서울반도체 046890 | 코스닥 증권정보 현재가 21,750 전일대비 750 등락률 +3.57% 거래량 3,060,926 전일가 21,000 2021.01.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"서울반도체, 내년 미니 LED TV 수혜 기대"서울반도체, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.49%서울반도체, 자기주식 1만5528주 처분 결정 close =지난해 4분기 매출액 3109억원…전년비 10.5%증가

◆ 글로스퍼랩스 글로스퍼랩스 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 12,300 전일대비 250 등락률 +2.07% 거래량 331,047 전일가 12,050 2021.01.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-23일[e 공시 눈에 띄네]코스닥-21일 close =휴먼엔으로 상호 변경

◆ 엔젠바이오 엔젠바이오 354200 | 코스닥 증권정보 현재가 31,350 전일대비 700 등락률 -2.18% 거래량 1,277,179 전일가 32,050 2021.01.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 엔젠바이오, 체외진단 의료기기 제조허가 신청 자진 취하“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정백신 승인발표!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 1억개 주문한다! 국내 공급 임박!! close =유전자 검사 후속제품 제조 허가신청 자진 취하

