이혜훈 "TBS는 '고통방송'인가…국민 염장 제대로 질러"

[아시아경제 허미담 기자] 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 이혜훈 전 미래통합당(국민의힘 전신) 의원이 7일 "TBS는 교통방송인가. 고통방송인가"라고 힐난했다.

이 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "서울시가 국민 세금으로 운영하는 TBS의 정치 중립성은 훼손돼서는 안 되는 절대가치임에도 불구하고 정치편향 행보로 끊임없이 논란을 만들었고, 며칠 전엔 TBS 스스로 지적을 받아들여 논란이 된 방송을 중단하기까지 했다"고 말문을 열었다.

그는 "TBS가 정치편향 논란의 정점에 달해 있는 이 시점에 3개월짜리 권한대행이 3년짜리 TBS 이사장에 정치편향 끝판왕 인사를 임명했다"며 "사과해도 모자란 판에 적반하장도 유분수"라고 지적했다.

이어 "국민의 세금을 주는 TBS의 설립목적은 교통방송이다. 정치방송이 아니고"라며 "특히 어제처럼 폭설로 서울 시내 전역이 주차장을 방불케 하고 천만 서울시민의 발이 묶여 분통을 터뜨리는 상황에서 TBS는 긴급편성으로 청취자들에게 교통정보를 실시간으로 제공했어야 한다"고 일갈했다.

그는 "그런데 TBS 편성표를 보면, 어젯밤부터 출근길 혼란이 극에 달한 오늘 아침까지 긴급편성돼야 마땅한 교통방송은 찾아보기 어려웠고 온통 정치방송과 예능 방송 일색이었다"며 "제설 대응에 실패한 서정협 권한대행의 잘못을 효과적으로 잘 가려주긴 했지만, '고통' 주는 TBS에 아까운 세금 내는 국민들 염장은 제대로 질렀다"고 비판했다.

앞서 전날 서정협 서울시장 권한대행은 지난해 6월부터 공석이던 TBS재단 이사장에 유선영 성공회대 교수를 임명했다. 서 대행은 지난해 7월 고 박원순 시장의 변고 사태 이후 시장직을 대행하고 있으며, 오는 4월7일 서울시장 보궐선거 이후 새 시장이 부임하면 자리를 비워야한다.

