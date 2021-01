김근식 "서울시장 되면 TBS 대표이사 임면권 포기"

"TBS 완전한 독립성 보장하겠다"

[아시아경제 허미담 기자] 오는 4월 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 김근식 경남대 교수가 7일 "서울시장이 된다면 교통방송(TBS) 대표이사 임면권을 포기하겠다"고 밝혔다.

국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "TBS의 완전한 독립성을 보장하겠다"며 이같이 말했다.

그는 "서울시장이 가지고 있는 교통방송 이사장과 대표이사에 대한 임면권을 전혀 행사하지 않겠다"며 "(그렇게 되면) 교통방송은 독립언론으로서 구성원들이 자체적으로 경영할 수 있게 되고, 앞으로는 시장이 누구냐에 따라 방송편성에 영향을 받는다는 일부 비판에서 자유로워질 것"이라고 했다.

이어 "문제가 되고 있는 정치적 편향성도, 시장의 방송장악 우려도 불식시킬 수 있다. 특정인이 진행하는 프로그램의 폐지 논란도 사라지게 될 것"이라고 덧붙였다.

또 김 교수는 "교통방송은 교통과 기상정보 제공이 설립의 주된 목적이다. 방송통신위원회의 설립 허가도 교통과 기상 전문 방송으로 돼 있다. 그러나 정보통신 기술의 눈부신 발달과 스마트폰의 광범위한 보급으로, 이제는 시민의 막대한 세금을 써가며 서울시가 교통과 기상정보의 제공을 위해 방송사를 운영할 필요성이 소멸됐다"고 설명했다.

그는 "서울시장은 불필요한 곳에 쓰이는 세금을 아껴, 새롭게 필요성이 제기되는 곳에 써야 할 의무가 있다"며 "(당선된다면) 서울시 예산을 편성할 때, 교통방송에 주는 시 출연금(연 약 400억원)을 한 푼도 편성하지 않겠다. 그 돈은 방역망 강화와 코로나 취약계층 지원 등 시민적 요구가 늘어나는 부분에 사용하겠다"고 강조했다.

그러면서 김 교수는 "시정 운영의 기본방침은 자율과 창의다. 결정은 서울시장이 아니라 서울시민이 해야 한다. 서울시민은 현명한 판관이고 똑똑한 소비자"라며 "서울시는 매년 막대한 세금을 써가며 교통과 기상 전문 방송사를 운영할 필요가 없다. 지금은 그런 시대가 아니다"고 했다.

앞서 TBS PD협회는 이날 성명을 내고 "국민의힘이 '김어준의 뉴스공장'을 비롯해 TBS 프로그램과 진행자를 대상으로 걸어온 핍박과 편향성 시비는 어제오늘 일이 아니었다"며 "김어준 퇴출과 TBS 해체를 4월 보궐선거 공약으로 내놓기 시작했고, 서울시장 후보들까지 나서서 추악한 작태를 부린다"고 비판했다.

이어 "서울시가 TBS 재정을 일부 지원하므로 서울시장이 되면 입맛에 맞지 않는 프로그램을 폐지하거나 언론사 자체를 해체하겠다는 논리"라고 지적했다.

협회는 "TBS는 정치권력으로부터의 독립과 제작 자율성을 바탕으로 세워진 시민의 방송"이라며 "지역 공영방송으로 새롭게 선 언론에 정치권이 재갈을 물리고 장악하려는 행위를 절대 좌시하지 않겠다"고 강조했다.

한편 국민의힘은 지난 5일 TBS 유튜브 100만 구독 캠페인 '#1합시다'가 오는 4월 서울·부산시장 선거 등과 관련해 사전 선거운동을 연상시킨다며 홍보 영상에 나온 김어준, 주진우 씨 등을 공직선거법 위반 혐의로 고발했다.

