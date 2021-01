폭설 여파로 배달 차질 지속…서비스 지연·중단 속출

배달의민족 등 주문 지연될 수 있다고 공지

[아시아경제 김철현 기자] 6일 저녁부터 이어진 폭설과 한파로 음식 배달 애플리케이션(앱) 서비스가 정상적으로 운영되지 않고 있다. 밤새 기온이 떨어지면서 7일 낮 시간대 음식 배달도 차질을 빚고 있다. 여전히 도로 상황이 오토바이 등이 다니기 위험한 데다가 주말까지 영하 15도를 밑도는 강추위가 예상돼 배달 지연 사태는 계속 이어질 것으로 보인다.

7일 업계에 따르면 배달의민족(배민), 요기요, 쿠팡이츠 등 주요 배달 앱들은 전일에 이어 이날도 '주문이 지연될 수 있다'고 안내하고 있다. 배민은 '기상 악화로 배달이 늦어질 수 있다'고 공지했고 배민라이더스의 서비스 지역을 최소화하면서 서비스가 안 되는 지역에서는 '눈이 많이 와서 배달이 어렵다'고 알리고 있다. 마트배달 서비스 B마트도 마찬가지다.

요기요를 운영하는 딜리버리히어로코리아도 전날 저녁부터 요기요 익스프레스와 요마트 서비스를 중단했다. 쿠팡이츠도 폭설 지역에선 전일에 이어 현재까지도 '기상 악화로 배달 서비스가 중단됐다'고 안내하고 있다.

배달 러이더들도 폭설 시 배달은 안전과 직결되는 만큼 중단해야한다고 강조하고 있다. 긴급 성명을 낸 라이더유니온은 "현재 곳곳에서 라이더들이 넘어지고 있고 경사가 가파른 언덕에 오른 라이더들은 고립됐다"며 "지금 배달 일을 시키는 것은 살인과 다름없다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr