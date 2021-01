광주 동구, 치매어르신 실종방지 ‘스마트 배회감지기’ 보급

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 동구(청장 임택)는 치매안심센터 등록 대상자 중 실종위험이 있는 어르신을 대상으로 ‘스마트 배회감지기’를 보급했다고 7일 밝혔다.

이번에 보급한 스마트 배회감지기 15개는 ㈜브레인포커스가 후원했다. 배회감지기는 GPS를 통한 위치추적으로 치매어르신이 길을 잃고 배회할 때 배회감지기와 연결된 보호자의 핸드폰 앱을 통해 실시간으로 대상자의 위치를 파악, 실종을 예방할 수 있는 기기다.

또 간편한 손목시계형으로 제작돼 치매대상자가 쉽게 풀 수 없도록 풀림방지 장치가 돼 있으며 ▲대상자의 실시간 위치 ▲안심존 진입·이탈 확인 ▲대상자 SOS 확인 등 보호자 핸드폰에서 치매환자의 상황을 확인할 수 있어 가족들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

실제 최근에 길을 잃은 한 치매어르신이 배부 받은 배회감지기를 통해 보호자 핸드폰으로 대상자의 위치가 제공돼 안전하게 가족 품으로 돌아온 사례도 있었다.

임택 동구청장은 “매년 치매어르신들 실종이 증가하고 있는 상황에서 이번 배회감지기 보급으로 치매환자와 가족들 걱정을 조금이라도 덜 수 있기를 바란다”면서 “앞으로도 치매환자는 물론 모든 주민이 건강하고 안전하게 생활할 수 있는 다양한 사업들을 추진해나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr