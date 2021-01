대전역 인근 성매매 집결지 ‘역사의 뒤안길로’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전역 인근의 성매매 집결지가 역사의 뒤안길로 사라지게 된다. 이 공간은 앞으로 시민 소통거점으로 탈바꿈하게 될 예정이다.

대전시는 이 같은 내용의 ‘여성인권정책 추진계획’을 수립해 실행에 옮긴다고 7일 밝혔다.

추진계획은 중앙동 성매매 집결지를 폐쇄해 성매매 여성의 성 착취 고리를 끊고 기존의 성매매 집결지를 시민들과의 소통거점으로 조성하는 것을 핵심으로 한다.

앞서 시는 지난해 3월~10월 해당 지역의 실태조사를 벌였다. 조사결과 현재 중앙동 대전역 인근에는 총 101개 성매매 업소가 운영되는 중으로 이곳에서 종사하는 여성은 150여명인 것으로 추정된다.

문제는 이곳 성매매에 종사하는 여성의 경우 폭언, 폭행 등에 시달리면서도 경제적 문제와 업주의 경찰 신고 방해 등으로 정작 구제받기 어려운 처지에 놓였다는 점이다.

이에 시는 올해부터 본격 시행할 대전역 일원 도시재생 뉴딜사업과 연계해 중앙동 일대의 변화를 주도하는 밑그림을 그린다.

이 일대 도시재생 뉴딜사업은 쪽방촌 정비와 공공주택지구 및 도시재생기반 시설 조성을 큰 축으로 시행된다. 여기에 성매매 집결지를 폐쇄하는 내용의 5개년 계획을 수립해 추진하겠다는 것이 시의 복안이다.

우선 시는 민간·지방자치단체·경찰이 협력해 아이디어를 공유·소통하는 창구로 젠더거버넌스를 구축해 이달부터 분기별 1회 연대회의를 열 계획이다.

또 지속가능한 여성인권정책의 실현을 위해 올해 7월까지 중앙동 내 여성인권단체의 거점 커뮤니티 공간을 마련해 여성인권정책 및 탈 성매매 전초기지로 활용한다.

특히 시는 실태조사에서 성매매 종사 여성이 겪는 경제적 문제를 해소하기 위해 탈 성매매 여성의 자활을 직접 지원할 정책도 시행한다.

탈 성매매 여성을 대상으로 생계비와 주거지원비, 직업훈련비 등을 지원하는 조례를 제정하고 조례를 근거로 내년부터 실질적인 지원사업을 추진하겠다는 것이다.

여기에 도시재생 뉴딜사업으로 조성되는 취약계층 대상 공간·프로그램이 성인지적 관점에서 개발돼 주거민에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 주무부서와 유기적인 협업을 이어나갈 방침이다.

김경희 시 성인지정책담당관은 “성매매 집결지는 여성인권 유린의 상징이자 쉽게 지워지지 않을 상처가 남은 장소”라며 “시는 사회적 책임의식을 갖고 여성친화적인 관점에서 성매매 집결지 폐쇄와 도시발전을 함께 이뤄나갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.

