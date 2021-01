코로나로 119 신고도 줄어 … 장마철 대민지원 요청은 증가

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 시민들의 바깥활동이 줄어들면서 지난해 전국 119에 접수된 화재·구조·구급관련 출동 신고도 감소했다.

7일 소방청에 따르면, 지난 한해 119에 접수된 신고는 총 1127만4559건으로 2019년 1156만7173건보다 2.5%(29만2614건) 줄어든 것으로 나타났다.

하루 평균 3만888건, 1분에 22번 정도 벨이 울린 셈이며, 일년간 국내인구 5명 중 1명 이상이 119에 신고한 비율이다.

신고 현황을 보면, 화재·구조·구급·생활안전출동 등 현장 출동신고가 37%(423만4670건), 의료안내와 민원상담 등이 30%(335만9638건), 무응답·오접속 등이 33%(368만251건) 등이었다.

이 중 현장출동 신고는 전년보다 3.2%(14만655건) 감소했는데, 화재·구조·구급관련 출동 신고는 6.1%(22만5172건) 감소한 반면 생활안전 출동 신고는 11.8%(8만4517건) 증가했다.

화재·구조·구급 출동 신고가 감소한 것은 코로나19 확산에 따라 외부활동을 자제하는 경향과 관련이 있을 것으로 소방청은 분석했다. 또 생활안전 출동 신고가 증가한 것은 벌집제거 요청, 긴 장마로 인한 배수 지원과 도로 유실 등 대민지원 요청 등이 늘어났기 때문으로 보고 있다.

전국 시·도 지역별 신고 내역을 살펴보면 경기도가 219만9572건으로 가장 많았고, 서울이 193만1834건으로 두 번째였다. 서울·인천 등 수도권에서 접수된 신고가 전국의 42% 정도를 차지했다.

무응답과 오접속 건수를 제외한 신고 건수는 장마 기간에 피해가 컸던 전남, 인구가 증가한 세종에서 동일하게 5.9%로 가장 높은 증가율을 보였고, 강원과 충북은 각각 17.7%, 10% 감소했다.

소방청 관계자는 "119 신고의 지역별·시기별 특성 등을 세밀하게 분석해 현장 대응 능력을 높이고 실효성 있는 재난 예방 정책을 만드는 데 활용하겠다"고 말했다.

