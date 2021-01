카카오뱅크, 아시아머니 선정 '대한민국 최고 은행'

인터넷전문은행으로는 처음으로 '대한민국 최고 은행' 로 선정

'대한민국 최고 디지털뱅크'로는 4년 연속 선정



[아시아경제 김효진 기자] 카카오뱅크는 아시아 경제전문지 아시아머니가 선정하는 '대한민국 최고 은행'으로 선정됐다고 6일 밝혔다. 인터넷전문은행이 국내 최고 은행에 선정된 것은 이번이 처음이다.

1989년 창간한 '아시아머니'는 글로벌 금융 전문 미디어 '유로머니'의 자매지로, 매해 각 국가에서 분야별 최우수 금융사를 선정해 발표한다.

아시아머니는 2017년 고객서비스를 시작한 신생은행인 카카오뱅크가 지난 4년 동안 성장과 건정성 그리고 수익화를 동시에 이뤄내며, 기존 대형 시중은행들에게 두려운 경쟁 상대가 됐다고 평가했다.

이어 2019년 첫 연도 기준 흑자를 기록한 뒤로 지난해에는 꾸준히 분기 흑자를 이어가고 있으며, 지난해 출시한 제휴신용카드, 청소년용 카카오뱅크 '미니' 등의 성공으로 카카오뱅크가 추진 중인 기업공개(IPO)에 많은 관심이 쏠리고 있다고 밝혔다.

