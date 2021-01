'민주당 선거 승리' 뉴욕증시 대형 기술주 울상·은행주 급등

의사당 점거 사태도 악영향

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 민주당의 상원 다수당 확보에 대한 우려를 극복하는 듯했지만 의사당 난입사태를 경계하며 혼조세로 마감했다.

6일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 437.80포인트(1.44%) 상승한 3만829.40에, S&P500 지수는 21.28포인트(0.57%) 오른 3748.14에, 나스닥 지수는 78.17포인트(0.61%) 하락한 1만2740.79에 장을 마감했다.

뉴욕 증시 주요 지수는 개장 초부터 다우지수와 S&P500을 중심으로 강세를 보였다. 다우지수는 한때 3만1000선도 웃도는 등 장중 및 종가 기준 사상 최고치를 모두 경신했다. S&P500 지수도 장중 고점 기록을 작성했다.

나스닥도 약세에서 벗어나 상승세를 보이는 등 민주당의 상원 장악에 대한 우려에서 벗어나는 듯했다.

하지만 오후 들어 도널드 트럼프 대통령 지지자들의 의회 의사당 난입으로 조 바이든 대통령 당선인 당선 인증 절차가 중단되면서 투자 심리가 악화했다. 나스닥 지수는 하락 반전했고 그대로 거래를 마쳤다.

은행 주가가 강세를 보였다. 뱅크오브아메리카 주가가 약 6.3% 급등했고, JP모건체이스는 4.7% 올랐다.

대형 기술주들은 독점 규제 강화, 법인세 인상 등의 우려가 겹치며 하락했다. 애플은 3.4%, 페이스북은 2.8%가량 하락했다.

반면 친환경 정책 강화 기대에 전기차 업체 테슬라는 2.84% 상승 마감했다. 테슬라 주가는 장중에는 774달러까지 치솟았다.

미 10년물 국채 수익률은 민주당의 상원 장악으로 인해 지난해 3월 이후 처음으로 1%를 넘어섰다. 이 영향으로 2월 인도분 금은 온스당 2.3%(45.80달러) 떨어진 1908.60달러에 장을 마감했다.

2월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 배럴당 1.4%(0.70달러) 오른 50.63달러에 거래를 마쳤다. WTI가 종가 기준으로 배럴당 50달러를 넘어선 것은 지난해 2월 이후 11개월 만이다.

