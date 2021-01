"건강 악화로 활동 중단" 가수 빅죠, 수술 도중 숨져…향년 43세

[아시아경제 김봉주 기자] 최근 320kg까지 체중이 늘어 활동을 중단했던 가수 빅죠가 수술 중 숨졌다.

6일 이데일리 보도에 따르면, 빅죠는 이날 오후 6시20분께 경기도 김포시 한 병원에서 체내 염증을 제거하기 위해 수술을 진행했지만 끝내 사망했다.

빅죠의 전 제작사 관계자는 "빅죠가 데뷔했을 때도 체중이 250kg에 육박했는데, 당시에도 몸에 수시로 염증이 생기고 했었다"며 "이번에 체중이 다시 불어나면서 병원에 입원했다"고 이데일리에 전했다.

그는 "염증 때문에 장기에 문제가 생겨 출혈이 있었고 수술을 했지만 출혈이 멈추지 않아 결국 숨졌다"고 말했다.

장례식은 7일부터 진행될 것으로 전해졌다.

빅죠는 최근 몸무게가 320kg까지 급증했고, 신부전과 당뇨 등 건강이 악화됐다.

앞서 빅죠는 지난달12일 유튜브 채널 '엄삼용'에서 건강악화로 활동을 중단을 선언한 바 있다.

'엄상용' 진행자 현배도 지난달 27일 유튜브 방송에서 "빅죠 상태가 많이 좋지 않다"면서 "(빅죠가) 산소호흡기를 이용해 호흡하는데 산소 공급량이 부족해 목을 뚫어서 튜브로 연결해 숨을 쉬고 있다"고 전했다.

한편 빅죠는 미국인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 혼혈 가수로, 2008년 힙합 그룹 홀라당 1집 '스포트라이트'으로 데뷔했다. 2013년에는 SBS '스타킹'에서 스포츠트레이너 숀리와 다이어트에 돌입해 100kg 이상 감량에 성공하기도 했다.

