차석호 함양부군수 부서별 현안 사업 주요 업무 청취

22개 부서별 현안 사업 보고 통해 신속한 업무 파악·역점사업 등 챙겨



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군 차석호 부군수가 부서별 현안 사업 등 주요 업무계획을 청취하고 현안을 살피기 위한 발걸음을 재촉하고 있다.

차 부군수는 6일부터 8일까지 3일간 신속한 군정 현황 파악과 효율적인 업무 수행을 위해 22개 관·과·소 부서장과 담당이 참석한 가운데 부서별 주요 업무 및 현안 등을 보고 받았다.

첫날인 6일 차 부군수는 기획 감사담당관과 혁신전략담당관 등 8개 부서로부터 당면 업무 위주로 보고받은 데 이어 함양군 발전을 이끌 주요 사업과 시책을 꼼꼼히 짚어봤다.

2일째인 7일에는 사회복지과를 비롯한 8개 부서, 마지막 날인 8일에는 보건소를 비롯한 6개 부서 순으로 보고회가 열린다.

차석호 함양부군수는 “모두가 합심하면 코로나19로부터 군민 안전을 지키고 지역 경제 활성화는 물론 2021 함양산삼항노화엑스포의 성공개최를 이끌 수 있을 것”이라며 “주요 역점사업들이 소기의 성과를 거두어 함양군 발전을 이룰 수 있도록 모두 함께 노력하자”라고 당부했다.

