나주시-한난, SRF열병합발전소 ‘소통실무협의단’ 구성

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시와 한국지역난방공사(이하 한난)가 SRF열병합발전소 문제 해결을 위한 민관협력 거버넌스가 종료됨에 따라 단절된 소통 창구를 복원하고 새로운 해법 모색에 나선다.

나주시(시장 강인규)는 한난과 SRF열병합발전소와 관련된 각종 행정적 대립과 갈등 상황이 지속됨에 따른 현안 해결을 위해 실무적 차원의 소통실무협의단을 구성할 계획이라고 6일 밝혔다.

소통실무협의단은 SRF열병합발전소 갈등 해결을 위한 친환경에너지 도입 등 미래 비전 마련에 중점을 둔다.

우선 시와 한난 양 기관이 참여하는 실무협의회를 구성해 발전소 갈등 현안에 대한 근본적 대안을 마련하고 협의회 참여 주체를 중앙부처 및 타 지자체까지 확대할 계획이다.

양 기관은 ‘친환경에너지 공급시설 대체 방안’ 등을 공동 의제로 설정해 실무 단계부터 구체적 해법을 모색하기로 했다.

시 관계자는 “발전소 문제 해결을 위한 소모적 논쟁과 법률적 다툼을 떠나 시민의 뜻과 이해당사자의 공동 이익에 부합하는 합리적 대안이 신속히 마련돼야 한다”며 “시와 한난의 소통협의단 구성이 그 출발이 될 것이다”고 말했다.

