용인시, 올해 지역화폐 '와이파이' 1561억 발행

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 코로나19 위기로 타격을 입은 지역경제를 살리기 위해 지역화폐인 '용인와이페이'를 올해 1561억원 규모로 확대 발행한다.

지역화폐는 시민들이 자발적으로 충전해 사용하는 일반발행과 정부나 시도가 각종 정책 지원금으로 지급하는 정책발행 형태로 나눠진다.

일반발행은 사용자의 충전액에 6~10%의 인센티브 금액을 지원하게 된다. 인센티브 금액은 정부와 시도가 일정 비율로 지원한다.

용인시는 올해 일반발행 규모를 1400억원으로 잡았다.

정책발행 규모는 청년기본소득 112억원, 산후조리비 지원금 31억원, 고령자 운전면허증 자진반납 지원금 2억5000만원 등 총 161억원이다.

시는 이와 관련 지역화폐가 코로나19 위기로 어려움을 겪는 소상공인에게 힘이 되도록 올해부터 월 충전한도를 지난해 30만원에서 50만원으로 조정하기로 했다.

또 충전 금액의 6~10%를 인센티브로 지급하는 비율은 전년과 동일하게 10%로 유지키로 했다.

시는 이와 별개로 지역경제 활성화에 조금이나마 보탬이 되기 위해 4800여 공무원에게 지급하는 복지포인트 1인당 30만원씩 14억3000만원을 지역화폐로 지급한다.

백군기 용인시장은 "감염병 확산 방지를 위한 거리두기 시행으로 많은 소상공인들이 큰 피해를 입었지만 용인와이페이가 골목상권을 살리는데 큰 기여를 하고 있어 올해 발행규모를 대폭 늘렸다"고 설명했다.

