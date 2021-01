중기부, ‘K-스마트등대공장’ 10곳 모집…3년간 12억 지원

맞춤형 정밀 진단부터 첨단 솔루션까지 스마트공장 고도화 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 첨단 스마트공장 구축을 지원하는 'K-스마트등대공장' 사업 참여 희망 중소·중견기업의 신청을 받는다고 6일 밝혔다.

K-스마트 등대공장이란 세계경제포럼(WEF)이 제조업의 미래를 혁신적으로 이끄는 대기업을 위주로 선정하는 ‘등대공장’을 벤치마킹한 사업이다. 최첨단 기술과 인프라를 적극 도입해 제조업의 미래를 제시한 '스마트공장'을 뜻하며, 밤바다의 등대처럼 제조업 미래를 밝히고 안내한다는 의미를 담고 있다.

사업 신청은 인공지능(AI)에 의해 제조공정이 분석되고 실시간 제어까지 가능한 고도화된 스마트공장 구축을 목표로 하는 중소·중견기업을 대상으로 한다.

중기부는 우수기업 발굴을 위해 전국의 19개 지역 제조혁신센터(TP)별 3개사 이내에서 후보기업을 추천하도록 했다.

K-스마트등대공장은 지원사업 효과가 제조업 전후방으로 확산 되도록 기계·전자·화학·뿌리 등 주력업종 7개사,식료품·의약품 등 기타업종 3개사로 구분해 각각 선정한다.

선정된 기업은 연간 4억원 이내에서 3년 동안 최대 12억원을 지원받는다. 중기부는 전문기관 등을 통해 기업별 상황에 맞는 맞춤형 정밀진단과 전략을 수립해 첨단 솔루션을 제공한다는 계획이다.

지원사업의 구체적인 내용은 중기부 누리집이나 중소기업기술정보진흥원(스마트제조혁신추진단)의 스마트공장사업관리시스템에서 확인할 수 있다. 신청은 다음달 29일까지 스마트공장사업관리시스템에서 온라인으로 접수한다.

김일호 중기부 스마트제조혁신기획단장은 "이번 사업은 스마트공장 보급체계를 질적 고도화로 전환하는 과정"이라며 "올해 10개사를 시작으로 2025년 까지 100개의 K-스마트등대공장 구축을 지원해 제조혁신의 선도모델을 빠르게 확산할 계획이다"라고 말했다.

