[아시아경제 유인호 기자] 포스코건설은 자회사인 포스코O&M 신임 사장에 김정수 광양제철소 부소장이 취임했다고 6일 밝혔다.

김 신임 사장은 경희대학교 행정학을 전공하고 연세대학교 MBA과정을 마쳤고, 포스코 마케팅실장과 광양제철소 부소장을 역임하는 등 O&M 전문역량과 경영능력을 갖췄다는 평가를 받고 있다.

김 사장은 신년사를 통해 포스코그룹 경영이념인 ‘기업시민’을 기반으로 혁신을 통한 성장을 이루기 위해 노력하겠다고 밝혔다. 이를 위해 안전을 최우선으로 하는 현장경영을 통해 노사화합과 행복한 직장을 실현하고 창의적으로 일하며 조직 세대간 자유롭게 소통 협업하는 문화를 만들어가겠다고 말했다.

포스코 O&M(Operation & Management)은 종합부동산서비스부터 환경설비 및 인프라 운영관리, 건축 CS, 레저 등을 수행하는 포스코그룹 O&M전문기업이다.

