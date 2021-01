여경협, '언택트시대 스마트 비즈니스로 살아남기' 수강생 모집

비대면 온라인 교육…라이브 강의 및 온라인 학습 등으로 구성

[아시아경제 김철현 기자] 한국여성경제인협회(회장 정윤숙, 이하 여경협)는 여성 경영인을 대상으로 '언택트시대 스마트 비즈니스로 살아남기' 수강생을 6일부터 15일까지 모집한다고 밝혔다.

이번 과정은 중소벤처기업부가 주최하고 여경협이 주관하며, 코로나 시대 온라인 창업을 희망하는 여성 예비 창업자 또는 기존 사업에 디지털 비즈니스를 접목하고자 하는 여성 경영인을 위한 스마트 비즈니스 교육을 제공한다.

협회는 그간 오프라인으로 진행해왔던 여성최고경영자 교육을 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따라 지난 11월 비대면 온라인 교육으로 진행한 결과, 수강 신청 하루 만에 선착순 접수가 마감됐을 뿐 아니라, 수강생들의 만족도와 새로운 비대면 교육에 대한 수요가 높아 신규 과정을 개설하게 됐다고 설명했다.

이번 과정은 비대면 온라인 교육으로 교육기간은 25일부터 내달 9일까지이며 커리큘럼은 코로나 이후 트렌드 변화, 디지털 마케팅 전략, 스마트 스토어 창업 노하우, 글로벌 셀러로 성공하기 등으로 구성된다. 비대면 교육 솔루션을 바탕으로 라이브 강의 및 질의응답, 온라인 학습 등을 통해 학습 효과를 극대화할 계획이다.

