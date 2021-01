[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험은 6일부터 서울 시내 주요 업무지역 지하철 역사에 '퍼마일자동차보험 QR지점'을 연다고 밝혔다.

누구나 스마트기기로 QR코드를 찍으면 퍼마일자동차보험 상품 설명 페이지에 접속, 예상 보험료 산출과 가입이 가능하다. QR지점에서 퍼마일자동차보험에 가입하는 고객에게는 백화점 상품권도 제공할 예정이다.

캐롯 관계자는 "QR지점은 디지털 손해보험사에 걸맞은 특색있는 고객 경험 마케팅의 일환"이라며 "오프라인 지점은 없지만 고객들이 QR지점을 통해 언제 어디서든 쉽고 편리하게 캐롯을 만날 수 있기를 기대한다"고 말했다.

