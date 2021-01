[e공시 눈에 띄네]코스닥-5일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 케어랩스 =200억원 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

◆ 네오티스 = 9억6000만원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환청구권 행사

◆ APS홀딩스 =공정거래위원회로부터 지주회사 지정 제외 통보

◆ 제넨바이오 =보통주 1350만주에 대한 유상증자, 보통주 5504만1150주에 대한 무상증자 철회 결정

박준이 기자 giver@asiae.co.kr