韓선박 억류한 이란에 '실무대표단' 파견…최종건 차관도 10일 이란 방문

외교부, 주한 이란 대사 초치에 강한 유감 표명…사태 조기 해결 위해 협력키로

이란측, 환경오염 등 기술적인 문제 때문이라는 점 누차 강조

[아시아경제 임철영 기자] 이란에 억류된 한국 국적 선박의 조기 억류 해제를 위해 정부가 협상을 위한 대표단을 파견하기로 했다. 또한 외교부와 현지 재외공관은 선박 억류 사건을 인지한 즉시 재외국민보호대책본부와 현장 지휘반을 가동하고 관계기관 대책회의를 개최한데 이어 5일 오후 강경화 장관이 직접 주재하는 대책본부회의도 가졌다.

최영삼 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑을 통해 "가장 이른 시일 내에 담당 지역 국장을 실무반장으로 하는 실무 대표단이 이란 현지에 급파돼 이란측과 양자 교섭을 통해 현지에서 문제를 해결하기 위해 노력할 예정"이라고 밝혔다. 실무 대표단은 고경성 아프리카중동국장을 반장으로 아중동국과 해외안전관리기획실 직원으로 구성된다.

앞서 이란측과 일정을 협의를 마친 최종건 1차관의 이란 방문도 오는 10일부터 2박3일 동안 예정대로 추진된다. 최 차관은 한국 내 은행에 묶여 있는 이란중앙은행 자금 문제 등을 논의하기 위해 방문할 예정이었으나 한국 선박 억류 문제가 발생한 만큼 이와 관련 논의를 통해 한국 정부의 입장을 재차 전달할 것으로 보인다.

최 대변인은 "최 차관의 방문을 통해 양국이 공동 관심사에 대해 폭넓은 협의를 할 것으로 생각한다"면서 "선박 억류 문제와 관련해서도 당연히 의견 교환이 있을 것"이라면서 "이미 계획된 최 차관의 방문은 물론 이번에 급파하는 실무대표단, 현지 외교채널 등 어려 노력을 총 동원해서 이 문제가 최대한 조기에 해결될 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

앞서 외교부는 이날 오후 사이드 바담치 샤베스타리 주한 이란대사를 초치해 유감을 표명하고 조속한 억류 해제를 재차 요청했다. 이란 대사는 고경석 국장과 면담하고 이번 억류가 단순히 기술적 사안이라는 점을 재차 밝히고 한국 정부와 협조해 사안을 최대한 조기에 해결하기로 했다.

최 대변인은 "이란 측은 이번 한국 선박 억류 문제가 환경오염 등 기술적인 문제 때문이라는 점을 누차 강조하고 있다"면서 "오늘 오후 이란 대사와의 면담에서도 이번 건은 단순히 기술적인 사안이라는 점을 분명히 했다"고 말했다.

