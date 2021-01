충남, 온종일 돌봄사업 확대 ‘초동돌봄 사각지대’ 해소

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 ‘충남형 온종일 돌봄사업’ 확대를 통해 초등돌봄 사각지대 해소에 나선다.

5이 도에 따르면 충남형 온종일 돌봄사업은 정부 주도의 공적 돌봄 틈새를 보완해 학교·마을·학부모 등 지역사회 자원이 연계 협력해 돌봄을 실현한다. 이 사업은 2019년 도가 자체적으로 운영을 시작했다.

이를 통해 현재 지역 초등학생 중 돌봄서비스를 제공받는 아동은 총 2만9000여명이다. 하지만 여전히 2만1000여명의 아동이 돌봄 사각지대에 놓인 것으로 추산된다.

이에 도는 올해부터 학교 안과 밖, 도심과 농어촌지역을 구분해 지역별 맞춤형 돌봄정책을 추진해 2023년까지 초등돌봄 사각지대를 해소할 계획이다.

올해는 초등돌봄 사업비로 16억6259만원도 책정됐다. 이는 지난해 1억296만원보다 16배 늘어난 규모다.

사업비는 초등돌봄교실 연장운영(1억7000만원), 충남형 온종일 돌봄센터 확대(4억9259억원), 마을방과 후 돌봄 활성화 프로그램 지원(10억원) 등에 투입된다.

세부적으로 도는 맞벌이 가정의 돌봄 단절 문제를 해결하기 위해 오후 7시까지 돌봄 교실을 연장하는 학교 교실에 1곳당 월 최대 150만원을 지원한다. 또 돌봄시설을 설치하지 못한 시설에는 설치·인건비 및 운영비 등 최대 1억3000만원을 지원할 계획이다.

마을 방과 후 돌봄 활성화 프로그램 활성화를 위한 지원도 이뤄진다. 초등학생을 대상으로 한 돌봄과 교육 프로그램 운영학교와 공간 확보가 가능한 비영리법인 또는 단체, 주민자치조직 등을 공모해 선정된 곳에 최대 7000만원의 예산을 투자하는 방식이다.

이외에도 도는 충남형 온종일 돌봄 사업의 안정적 추진을 위해 올해 상반기 관련 조례를 제정하고 돌봄 사업을 총괄 지원할 가칭 ‘충남형 온종일 돌봄 통합지원 센터’를 설치할 계획이다.

김석필 도 저출산보건복지실장은 “보건복지부, 교육부 등 돌봄 주체의 다원화로 현장에선 혼란과 학부모의 불만이 끊이지 않고 있다”며 “돌봄은 정부와 지방자치단체, 학교, 지역사회, 학부모 등이 협력과 소통할 때 온전한 형태로 이뤄진다. 이를 감안해 도는 통합 돌봄 기반마련을 위한 제도개선과 정책개발에 노력하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr