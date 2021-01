LG디스플레이 OLED, 미국 '아이세이프' 인증 획득

[아시아경제 이창환 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 18,750 전일대비 300 등락률 -1.57% 거래량 1,502,456 전일가 19,050 2021.01.05 10:18 장중(20분지연) 관련기사 LG디스플레이 목표가 줄상향…"실적 턴어라운드 기대"TV 볼 땐 '평면', 게임할 땐 '커브드'…LGD '48인치 벤더블 CSO' 첫 공개LGD, 차세대 디스플레이 '투명 OLED' 공개 close 는 미국의 눈 안전 특화 인증기관 ‘아이세이프(Eyesafe)’로부터 OLED(유기발광다이오드) 패널이 눈에 안전하다는 의미의 ‘아이세이프’ 인증을 획득했다고 5일 밝혔다.

아이세이프 인증은 세계적 권위의 시험인증기관 ‘TUV Rheinland(티유브이 라인란드)’와 공동으로 개발한 것으로 TV 패널이 이 인증을 받은 것은 LG디스플레이의 OLED가 처음이다.

LG디스플레이는 자사의 OLED가 2019년과 2020년 글로벌 인증기관으로부터 ‘낮은 블루라이트’와 ‘플리커 프리’ 인증에 이어 올해 ‘아이세이프’ 인증을 잇따라 획득하며 눈이 편한 디스플레이임을 국제적으로 재확인했다고 강조했다.

아이세이프는 눈의 피로도 증가나 수면 장애를 유발하는 것으로 알려진 블루라이트를 측정한다. 전체 블루라이트 방출량 중 유해한 블루라이트의 비중 50% 이하, 전체 가시광선 방출량 중 유해한 블루라이트 비중이 0.085% 이하 등 까다로운 조건을 모두 만족시킬 경우에만 인증을 발급한다.

LG디스플레이의 OLED TV 패널은 유해한 블루라이트의 비중이 업계 최저 수준인 약 34%(65인치 기준)로 기준치인 50% 이하를 만족시켰다. 이는 현존 TV 패널 중 업계 최저 수준으로, 동일 인치대 프리미엄급 LCD TV 패널 대비 절반 정도 낮은 수치다.

LG디스플레이는 오는 11일 개최되는 CES 2021에서 오래 보아도 눈이 편한 OLED를 활용해 사용자의 안전과 건강까지 생각한 디스플레이 솔루션들을 선보인다는 계획이다.

오창호 LG디스플레이 TV사업부장은 “이번 인증은 OLED가 포스트 코로나 시대 최적의 디스플레이임을 인정받았다는 의미”라며 “눈에 건강하고 안전한 TV를 찾는 소비자들이 안심하고 OLED TV를 선택할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

