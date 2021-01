시그니엘 서울 '에비앙 스파', '2020 아시아 최고의 호텔 스파' 선정

[아시아경제 이승진 기자] 롯데호텔이 시그니엘 서울의 에비앙 스파가 ‘월드 스파 어워즈’에서 ‘2020 아시아 최고의 호텔 스파’에 선정됐다고 5일 밝혔다.

월드 스파 어워즈는 여행업계의 오스카상으로 불리는 '월드 트래블 어워즈'에서 수여하는 상으로 매년 전 세계의 스파 업계 전문가와 종사자, 고객들의 투표를 통해 선정된다.

이번 2020 아시아 최고의 호텔 스파에서 시그니엘 서울 에비앙 스파는 국내 스파 중 유일하게 이름을 올렸다. 아만 도쿄 스파를 포함해 포시즌스 호텔 쿠알라룸푸르 스파, 더 리츠칼튼 아스타나(카자흐스탄) 스파 등 최고의 시설과 서비스로 사랑받는 아시아 지역 총 17개의 호텔 스파와 어깨를 나란히 하며 인정받았다.

프랑스 알프스 산맥의 순수함에서 영감을 얻은 에비앙 스파는 지난 2017년 아시아에서 도쿄와 하노이에 이어 시그니엘 서울 86층에 세 번째로 문을 열었다. 초고층에서 한눈에 내려다보이는 서울 시내의 수려한 전망은 물론 몸과 마음이 편안해지는 휴식처로 오픈 직후부터 국내외 고객들의 발길이 꾸준히 이어져 왔다.

천연 미네랄 워터를 기본으로 해 노화 방지 및 재생 효과, 에너지 충전에 탁월한 트리트먼트와 휴식에 오롯이 집중할 수 있도록 설계된 인테리어가 인기 요인으로 손꼽힌다.

한편, 시그니엘 서울에서는 프리미어 룸 1박, 조식 2인, 에비앙 스파 전신 트리트먼트 60분 2인이 포함된 ‘딥 릴렉세이션’ 패키지를 77만원부터 이용할 수 있다.

