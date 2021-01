정 총리 "사명감 하나로 버티는 간호사, 진정한 영웅"

대한간호협회 찾아 격려…"국민께 희망과 감동"

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리가 4일 "사명감 하나로 극한의 상황을 버티고 있는 간호사분들이야말로 우리들의 '진정한 영웅'"이라고 격려했다.

정 총리는 이날 서울 중구 대한간호협회를 방문해 "그동안 간호사 여러분께서 흘린 땀방울이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복에 가장 큰 힘이 되고 있다"며 이같이 말했다.

이날 정 총리는 신경림 대한간호협회장으로부터 코로나19 대응 지원 현황에 대한 설명을 듣고, 개인보호구 착·탈의법 실습교육을 받는 간호사들을 만나 격려했다.

그는 "지난해 1월20일 국내 첫 코로나19 환자 발생을 시작으로 대구·경북에서의 1차 유행, 광화문 집회로 촉발된 2차 유행, 그리고 지금 우리가 맞서고 있는 3차 유행에 이르기까지 위기의 순간마다 그 중심에 간호사 여러분들이 계셨다"며 감사를 표했다.

이어 "최근 하루 1000명 내외로 확진자가 쏟아져 나오면서 의료인력이 부족해지는 가운데, 전국에서 5000명이 넘는 분이 코로나19 간호사 모집에 지원했다고 들었다"고 말했다.

정 총리는 "위기의 순간에 위험을 무릅쓰고 험지에 뛰어든 간호사들은 코로나19로 지친 우리 국민들께 희망과 감동을 주고 있다"고 했다.

그는 "의료현장의 어려움을 잘 알고 있고, 정부도 간호사 여러분의 부담을 조금이라도 줄이고 좀 더 나은 여건에서 근무할 수 있도록 최대한 지원하겠다"며 "스스로 건강을 지키면서 환자를 잘 돌봐주기를 바란다"고 당부했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr