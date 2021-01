전남 특성화·마이스터고, 공무원 대기업 등 212명 취업

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남 특성화고·마이스터고 졸업(예정)자 212명이 공무원과 공공기관, 대기업 등 주요 기관과 기업에 합격한 것으로 집계됐다.

4일 전남도교육청에 따르면 공무원의 경우 지역인재 국가직 13명, 전라남도 지방직 20명, 전라남도교육청 지방직 10명, 광주광역시 지방직 1명, 부사관 69명 등 113명이 합격했다.

또 공기업과 공공기관도 한국전력공사, 한국토지주택공사, 한국철도공사, 국민연금공단 등에 30명이 취업했고, 금융기관은 KB국민은행, 농협은행 등에 8명, 대기업은 삼성전자, GS칼텍스, 포스코건설 등에 61명이 현재까지 합격한 것으로 파악됐다.

또 다른 학생들은 작지만 강한 중견·중소기업에도 다수가 취업에 성공했고, 향후 합격자 발표를 앞두고 있는 기관 및 기업도 다수 있어 그 수는 더 늘어날 것으로 보인다.

이현희 미래인재과장은 “이번 성과는 학생들을 위해 학교 현장에서 체계적으로 취업을 지도한 교사들의 헌신과 노고 덕분이다”며 “앞으로도 특성화고·마이스터고의 학생들이 우수 취업처에 합격해 자신의 꿈을 이룰 수 있도록 취업역량강화 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

