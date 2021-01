송귀근 고흥군수 “살기 좋은 고흥 만들기 위해 ‘고흥 더하기’ 5대 정책 중점 추진”

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 송귀근 고흥군수는 4일 신년사를 통해 “민선 7기의 핵심 목표인 ‘고흥 미래비전 1·3·0플랜’을 조기에 달성해 살기 좋은 고흥을 만들기 위해 올해 ‘고흥 더하기’ 5대 정책을 중점 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

그는 “지역발전과 군민 행복이라는 목표를 향해 올해도 모든 공직자와 함께 온 힘을 다해 뛰겠다”고 말하며 5대 중점 추진사항을 제시했다.

◆‘소득 더하기’ 군민들의 실질소득을 높이기 위해 군민의 60%가 종사하고 있는 농수축산업 집중 육성

농업의 생산성 향상을 위해 스마트팜 혁신 밸리의 조기 완공과 과학영농의 강화로 첨단농업 기술을 확대 보급하고 지역에 맞는 새로운 특화작목의 개발과 우량품종의 공급, 농작물의 병해충 사전 예방으로 농가소득을 늘린다는 방침이다.

양식 어장 시설의 현대화를 앞당기고 수출주도형 특화 품목 육성으로 양식어업을 미래의 성장산업으로 육성하며 어촌 뉴딜사업과 제4차 도서 종합개발사업의 차질 없는 추진으로 더욱 살기 좋고 활력 넘치는 어촌을 만드는 데 최선을 다한다.

축산업의 생산성을 높이기 위해 고흥 한우의 우수혈통 생산기반 강화와 가축 유통시설의 현대화사업도 추진한다.

농수축산물의 마케팅 강화를 위해 새로 개발한 농수축산물 통합브랜드의 인지도를 높여 나가면서, 온택트 마케팅 시장에 대응해 고흥 농수축산물의 국내 대형마켓 입점을 늘려가고, 중국?미국 등 글로벌 온·오프라인 유통채널도 확대해 나간다.

◆‘매력 더하기’ 고흥 관광객 1천만 명 시대 앞당겨

관광 인프라 확충을 위해 우주 발사전망대 인근에 모노레일과 스카이 워크를 건설하고, 고흥만 방조제 일원의 관광기반 확충과절이도 해전 승첩지의 관광 자원화도 박차를 가한다.

팔영산과 봉래산의 편백숲, 쑥섬과 연홍도를 비롯한 아름다운 섬들을 중심으로 고흥을‘건강·힐링 여행 1번지’로 발전시켜 나가면서, 해양레저 스포츠 중심지로 만들어 간다.

관광콘텐츠를 확대하기 위해 지역의 역사·문화·인물 자원을 활용한 관광 명소화 사업도 더욱 박차를 가하는 동시에 관광 마케팅 분야에서는 ‘고흥 유자·석류 축제’를 국내 대표 축제로 육성하고, 고흥 대표 음식의 대중화에도 힘쓴다.

◆‘온기 더하기’ 한층 더 촘촘하고 따뜻한 맞춤 복지 실현

어르신들의 복지를 위해 도양 노인건강복지타운 건립을 본격 착수하고, 경로당 등 어르신들의 여가시설과 어르신 일자리를 더욱 확충해 어르신 돌봄서비스를 강화해 나간다.

장애인과 여성, 청소년 등 사회적 약자의 권익향상을 위한 정책을 적극 추진해 따뜻한 지역사회가 형성될 수 있도록 노력한다.

군립 추모공원은 부지 선정에서부터 군민들의 충분한 의견을 수렴해 착공에 이르기까지 투명하고 합리적인 기준에 따라 사업을 추진해 나간다.

◆‘활력 더하기’ 살맛 나는 정주 여건 조성과 고흥 인구감소율 제로화 도전

고흥읍 구도심의 활성화를 위한 도시재생사업을 본격 추진해 나가고, 군민의 문화 체육시설 이용 편의를 위해 노후시설을 개선한다.

편리한 교통과 보행자의 편의 증진을 위해 교차로와 간선도로를 개량하고, 고흥 버스터미널의 환경 개선과 불법 주정차 문제도 해소한다.

군민들의 쾌적한 주거환경을 위해 취약지역의 생활 여건을 지속해서 개선하고 주민의 안전의식 확산과 소하천·급경사지 등 재해 예방 조치를 철저히 해 군민의 안전을 더욱 튼튼히 한다.

인구감소율 제로화를 위해 고흥 출신 청년들이 고향에 돌아와 조기에 정착할 수 있도록 각종 지원과 창업시스템 마련, 문화공간 조성 등 다양한 지원책을 펼치고 ‘귀농·귀촌 행복학교’를 내실 있게 운영해 2022년까지 귀향·귀촌 인구 5천 명 유치에 매진한다.

출산과 양육의 경제적 부담을 줄여나가고, 중학생들이 관내 고등학교에 진학해 학업을 지속해서 유지할 수 있도록 교육환경을 개선해 나갈 방침이다.

◆‘믿음 더하기’ 군민과 함께하고 군민에게 신뢰받는 행정 펼쳐

생생한 군민의 목소리를 경청하기 위해 분야별로 군민 초청 간담회, 찾아가는 군민 사랑방, 들녘간담회 등 다양한 군민 소통 창구를 확대 운영하고 공직자의 친절과 청렴도를 한층 더 향상해 나가고, 투명하고 효율적인 행정혁신으로 열심히 일하는 공직자가 우대받는 바람직한 공직사회를 만든다.

아울러, 코로나19로 지친 군민들에게 작지만 확실한 행복을 줄 수 있도록‘군민 행복 더하기’ 21대 시책을 적극 추진할 계획이다.

송귀근 군수는 “올해는 고흥발전의 탄탄한 기반을 마련하는 희망찬 한 해가 될 수 있도록 군민들께서도 많은 성원과 격려를 보내주시기 바란다”며 “고흥의 더 큰 발전과 밝은 미래를 위해 모든 열정을 쏟아붓겠다”고 말했다.

그는 이어 “2021년은 민선 7기 들어 추진한 여러 시책과 사업들이 알차게 열매를 맺고 수확을 해야 하는 해다”며 “군민 모두가 염원하는 지역발전과 군민 행복을 위해 전 군민의 역량을 한데 모아야 할 시기로 우리 모두 힘을 합해 코로나19로 인한 어려움을 극복하고 행복한 고흥의 문을 열어가야 한다”고 덧붙였다.

