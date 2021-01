박정호 SKT CEO "AI 기반으로 전방위 혁신…사랑받는 빅테크돼야"

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤을 이끄는 박정호 부회장이 인공지능(AI) 혁신을 통해 사랑받는 빅테크 기업으로 도약하겠다고 선언했다.

SK텔레콤에 따르면 박 부회장은 새해 첫 출근일인 4일 오후 비대면으로 진행된 신년인사회에서 “AI가 회사의 모든 업무와 대고객 서비스의 혁신의 기반이 돼야 한다”고 AI의 전방위 확산을 강조했다.

SK텔레콤, SK브로드밴드, ADT캡스, 11번가 등 SK ICT 패밀리사 임직원 들이 참석한 이 자리에서 박 부회장은 “우리는 이미 많은 서비스에 AI를 적용하고 있지만 아직은 완벽하지 않다”며 “상황에 따른 고객의 니즈(Needs)에 최적화된 솔루션을 AI 기반으로 제공할 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

향후 AI가 모든 사업의 기반 플랫폼 역할을 할 것이라고 판단한 박 부회장은 앞서 연말 조직개편에서도 기존 핵심 기술을 담당하는 조직들을 AI 중심으로 재편한 상태다.

또한 박 부회장은 '포스트 코로나' 시대를 맞아 이종 비즈니스 간 초협력과 개방성도 강조했다. 지난해 아마존 등 글로벌 공룡들과의 초협력을 성사시킨 그는 “우리 혼자만의 스토리와 역량만으로는 최고가 될 수 없다”며 “다양한 영역의 국내외 기업들과 과감하게 협력할 수 있는 개방적 협력이 필요하다”고 설명했다.

빅테크 기업으로서의 사회적 책임도 빼먹지 않았다. 최태원 SK그룹 회장이 최근 몇년간 강조해온 환경·사회·지배구조(ESG) 경영이 대표적인 예다. 박 부회장은 “팬데믹 상황에서 어려움을 겪고 있는 분들께 우리의 ICT 역량을 통해 도움을 줄 수 있는 방안을 모색해 보자. 사회 구성원과 이해관계자들에게 사랑받는 빅테크 기업이 돼야 한다”며 ESG 경영의 중요성을 언급했다.

그는 “지난해 우리는 코로나 팬데믹으로 인해 예측하지 못한 ‘블랙스완’을 맞아 기민하게 대응했지만, 2021년에는 더욱 예상치 못했던 위험과 파고를 준비할 수 있어야 한다”고 덧붙였다.

업계 안팎에서는 올해 빅테크 기업에 걸맞은 사명 전환, 중간지주사 전환, 자회사 상장 등 그간 SK텔레콤이 추진해온 사안들이 본격적 결실을 맺는 해가 될 것으로 보고 있다. SK텔레콤 최고경영자(CEO)이자 SK하이닉스 부회장을 겸하고 있는 박 부회장은 같은 날 SK하이닉스의 신년회에서도 '글로벌 기술 리더십'과 이를 위한 파트너십을 강조했다.

한편 이날 행사는 SK텔레콤이 자체 개발한 실시간 영상전송 솔루션인 ‘T라이브캐스터’를 통해 양방향 참여형 중계로 진행됐다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr