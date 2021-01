현대차, 작년 전세계서 374만3514대 판매…전년比 15.4%↓

코로나 여파에 해외판매 19.8% 급감

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차는 2020년 한 해 동안 전 세계 시장에서 총 374만3514대를 판매했다고 4일 밝혔다. 2019년과 비교해 국내 판매는 6.2% 증가한 78만7854대, 해외 판매는 19.8% 감소한 295만5660대를 기록했다.

현대차 관계자는 "지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 글로벌 자동차 수요가 급격히 위축되면서 해외 판매 실적이 전체적으로 감소했다"고 설명했다.

아울러 현대차는 올해 판매목표로 국내 74만1500대, 해외 341만8500대 등 총 416만대를 제시했다.

지난해 국내 판매량은 78만7854대로 집계됐다. 세단은 그랜저가 14만5463대 팔리며 국내 판매를 이끌었고, 이어 아반떼 8만 7731대, 쏘나타 6만 7440대 등 총 30만7090대를 기록했다. 특히 그랜저가 4년 연속 연간 10만대 판매를 돌파하며 연간 최다 판매 기록을 새롭게 썼다.

레저용차량(RV)은 팰리세이드 6만4791대, 싼타페 5만7578대, 투싼 3만6144대 등 총 21만3927대가 팔렸다.

아울러 지난해 국내 시장에서는 친환경차의 선전이 눈에 띄었다. 하이브리드 모델 판매는 2019년과 비교해 48.7% 성장한 6만6181대를 기록했고, 전기차와 수소전기차(넥쏘) 판매도 각각 18%, 38% 뛰었다. 현대차는 올해 전기차 전용 플랫폼 ‘E-GMP’가 적용된 차세대 전기차 ‘아이오닉 5’ 출시를 필두로 전기차 라인업을 확대할 계획이다.

상용차는 포터(9만5194대), 그랜드 스타렉스(3만6190대)를 합해 소형 상용차가 13만1384대가 판매됐다. 중대형 버스와 트럭을 합한 대형 상용차는 2만7069대 팔렸다.

프리미엄 브랜드 제네시스는 G80가 5만 6,150대 팔리며 판매의 선봉장에 섰고, GV80 3만4217대, G90 1만9대, G70 7910 대 등 총 10만8384대를 기록했다.

해외에서는 전년 대비 판매가 19.8% 급감했다. 코로나19로 인한 수요 위축에 따른 해외 공장 생산 감소 등 영향으로 전체적인 판매가 줄었다.

현대차 관계자는 "올해 글로벌 자동차 시장 수요가 회복세를 보임에 따라 글로벌 업체 간 경쟁도 격화될 것"이라며 "현대차는 권역별 판매 손익을 최적화하고 시장별 판매 전략을 정교화하는 등 유연한 사업 포트폴리오 운영을 통해 판매를 회복하고 수익성을 강화할 계획"이라고 말했다.

