우리카드, 김정기 신임 사장 취임…"디지털 지급결제 금융사 도약 원년으로"

[아시아경제 기하영 기자]김정기 우리카드 신임 사장이 취임식을 열고 "2021년을 '디지털 지급결제 금융사'로 도약하는 원년으로 삼아달라"고 주문했다.

우리카드는 4일 광화문 본사에서 사내방송을 통해 김정기 신임 사장 취임식을 열었다고 밝혔다. 취임식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 감안해 비대면으로 진행됐다.

김 사장은 취임사를 통해 ▲영업력 강화를 통한 시장지배력 확대 ▲디지털 혁신을 통한 전 부문의 '디지털화' ▲신수익원 발굴을 통한 수익구조 다변화 ▲그룹 시너지사업 강화 등 4가지 경영 키워드를 제시했다.

특히 김 사장은 "급변하는 디지털 환경을 기회로 삼아 2021년을 '디지털 지급결제 금융사'로 도약하는 원년으로 삼아달라"고 강조했다. 그는 "올해 카드업계는 코로나19로 인한 실물경제 침체 가능성, 본업인 지불결제업의 수익성 둔화 등 경영환경이 험난할 것으로 예상된다"며 "데이터사업, 간편결제 등 다양한 영역에서 빅테크 플랫폼사들과의 치열한 경쟁, 급변하는 디지털 환경에 대한 적응 등 대내외 환경에 대해 긴장의 끈을 놓지 않고 적극 대응해 달라"고 당부했다. 그러면서 오래된 것을 버리고 새로운 것을 펼친다는 '제구포신'을 올해의 경영 사자성어로 꼽으며, 새로운 변화와 혁신을 주문했다.

김정기 사장은 1989년 우리은행에 입행해 신청담지점장, 전략기획부 본부장, 개인고객본부 영업본부장, 대외협력단 상무 등 30여 년 간 영업과 전략 다양한 분야에서 경력을 쌓았다. 또 기업그룹 집행부행장과 영업지원부문·HR그룹 총괄 부문장, 우리금융지주 사업관리부문 부사장까지 역임하며 마케팅과 인사, 조직관리에도 능하다는 평가다.

우리카드 관계자는 "법정 최고금리 인하, 가맹점 수수료 적격비용 재산정 등 어려운 경영여건에서도 디지털조직으로의 전환, 다양한 수익원 확보, 환경·사회·지배구조(ESG)경영 강화에 중점을 두며 우리카드의 새로운 도약을 이루겠다라는 신임 사장의 강한 의지를 취임사를 통해 확인했다"고 말했다.

