‘광주지방경찰청→광주경찰청’ 14년 만에 명칭 변경

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시지방경찰청이 ‘광주광역시경찰청’으로 명칭을 변경한다.

광주경찰청은 ‘화상 시무식’과 함께 새로운 기관 명칭을 사용하는 사이버 현판식을 개최했다고 4일 밝혔다.

이번 명칭 변경은 자치경찰제 도입, 국가수사본부 신설 등을 주요 내용으로 하는 ‘국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률’ 시행에 따른 것이다.

국가-수사-자치경찰 사무를 종합적으로 분담·수행하는 경찰의 업무를 보다 명확하게 반영했다.

또 자치경찰제 시행에 앞서 안정적 정착 지원을 위해 ‘자치경찰 실무추진단’을 편성해 법령·내부 규칙을 정비하고 광주청 및 경찰서의 조직·사무·인력을 재편하는 작업도 함께 진행하고 있다.

조만간 광주시에 설치될 ‘자치경찰 준비단’과 긴밀히 협력해 자치경찰위원회의 출범과 수반되는 조례 제·개정 작업 등을 빈틈없이 준비해 오는 7월 1일부터 자치경찰제를 본격 시행할 계획이다.

이와 함께 자치경찰사무 수행 과정에서 우리 지역의 특성에 맞는 치안정책을 수립하고 수사권 조정에 따른 책임수사체계를 확립하기 위해 조직도 일부 개편했다.

자치경찰부장을 신설하고 국가-자치경찰사무를 통합 수행했던 경비교통과는 경비과-교통과로 각각 분리했다.

치안상황의 종합적인 관리·조정을 위해 ‘112종합상황실’을 ‘112치안종합상황실’로 변경하고 전체 경찰 기능에 대한 총괄 지휘를 통해 각종 사건·사고 대응력을 한층 높일 계획이다.

수사 기능은 수사부장을 중심으로 재편하며 보안 기능은 안보수사과로 개편, 수사부에 편제한다.

수사부장을 보좌하는 ‘수사담당관’을 신설하고, 광주권 5개 경찰서에 ‘수사심사담당관’을 배치, 영장 신청·수사 종결 등 수사 과정에서 전문성·공정성도 강화할 예정이다.

김교태 청장은 “수사권 조정·자치경찰제 시행과 함께 개편되는 경찰조직을 통해 지역 특성에 맞는 분권적, 주민 지향적 치안행정을 구현할 것”이라며 “광주시와 함께 자치경찰제가 빠른 시일 내 정착돼 시민들에게 더 나은 생활치안서비스가 제공될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 중앙 경찰기관은 1948년 치안국에서 1974년 치안본부, 1991년부터는 경찰청으로 명칭이 변경됐다.

시·도 경찰은 지난 1948년 경찰국에서 1991년 지방경찰청, 2021년 시·도경찰청으로 바뀌었다.

