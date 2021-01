SK케미칼, '언택트 시무식' 개최…전광현 사장 "신축년 '퀀텀 점프' 발판"

[아시아경제 황윤주 기자] 전광현 SK케미칼 사장이 "비즈니스 포트폴리오 개선과 운영 최적화를 위한 노력, 일하는 방식에 대한 혁신을 지속해 근원적 경쟁력을 갖추고 퀀텀 점프를 위한 기회를 만들어달라"고 말했다.

전 사장은 4일 언택트 시무식에서 신년사를 통해 "코로나19 라는 유례없는 재난 속에서도 SK케미칼은 의미 있는 재무적 성과를 거두었다"며 이 같이 밝혔다.

전 사장은 2021년 달성해야 할 과제로 화학 소재 분야에서는 ▲코폴리에스터 설비 증설과 성공적 안착 ▲바이오폴리올 PO3G와 리사이클 솔루션(Recycle Solution) 중심의 신사업 발굴을 핵심 과제로 꼽았다. 또 제약·바이오 분야에서는 ▲자회사 SK바이오사이언스의 성공적 IPO ▲코로나 19 백신의 자체 개발과 위탁생산 성공적 수행 ▲전문의약품·혈액제 등 제약 사업의 중장기 성장 전략 수립 등을 중점적으로 추진해 나갈 방침이다.

이와 함께 급격히 변화하는 경영환경에 유연하게 대처할 수 있도록 IT 인프라 확충과 일하는 방식 혁신에 지속 투자하는 한편, ESG 경영 실천을 위해 환경·안전·투명성 확보에도 노력을 지속키로 했다.

전 사장은 "코로나 19의 상황에서도 구성원 여러분의 신뢰와 협력, 헌신이 있었기에 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다"며 "2021년이 회사와 구성원 모두 한단계 더 도약할 수 있는 출발점이 될 수 있도록 힘을 모아달라"고 주문했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr