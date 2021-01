홍익표, 민주당 신임 정책위 의장 선임

[아시아경제 박철응 기자] 홍익표 더불어민주당 의원이 신임 민주당 정책위원회 의장에 선임됐다.

민주당은 4일 최고위원 회의에서 환경부장관 후보로 내정된 한정애 의원 후속 인사로 이 같이 의결했다.

3선의 홍 의원은 당분간 민주당 싱크탱크인 민주연구원 원장을 겸직할 것으로 알려졌다.

홍 의원은 대외경제정책연구원 전문연구원을 지낸 학계 출신으로 통일부 정책보좌관을 거쳐 19대 총선에서 서울 성동구을 지역구 국회의원으로 당선됐다.

민주당 정책위 수석부의장과, 원내부대표, 수석대변인 등을 지냈고, 가습기살균제 사고 진상 규명, 가상화폐 대책, 전기요금 개선 등 다양한 현안 과제 태스크포스(TF)를 이끌며 당내 정책통으로 활동해 왔다. 지난해 8월 전당대회에서는 이낙연 캠프의 정책총괄을 맡은 바 있다.

