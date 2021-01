[신년사]전영묵 삼성생명 대표 "더 멀리 보고 도전…새 성장의 길 개척"

[아시아경제 오현길 기자] 전영묵 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 78,200 전일대비 900 등락률 -1.14% 거래량 361,067 전일가 79,100 2021.01.04 10:57 장중(20분지연) 관련기사 삼성생명, 편의성 높인 고객맞춤형 모바일 약관 제공중후장대 떠나고 자리 꿰 찬 'BBIG'삼성생명, 생명보험 테마 상승세에 7.65% ↑ close 대표는 4일 "새로운 10년이 시작되는 첫 해인 2021년 새로운 역사 창조를 위한 힘찬 레이스를 시작하겠다"고 밝혔다.

전 대표는 이날 오전 생방송으로 진행된 온라인 시무식에서 이 같이 밝히며 '2030 비전 달성을 위한 5가지 길'을 제안했다.

전 대표가 제안한 5가지는 ▲고객과 함께하는 '상생의 길' ▲현장과 함께하는 '소통의 길' ▲장기 성장을 추구하는 '가치의 길' ▲두려움 없는 '도전의 길' ▲준법을 따르는 '정도의 길'이다.

전 대표는 상생의 길 실천을 위해 "소비자 권익을 되찾아 주기 위한 제도와 시스템을 강화하고, 혁신적인 상품과 새로운 서비스로 고객가치를 창출하는데 집중해야 한다"고 강조했다.

또 소통의 길을 넓히기 위해 "경영진은 투명하게 있는 그대로를 임직원과 공유하고, 현장의 다양한 의견과 고충을 파악하며, 경영에 반영해 역동적인 문화를 만들어 가겠다"고 제안했다.

아울러 "모든 경영은 중장기 가치 제고에 도움이 되는지를 기준으로 삼고, 회사의 미래가치까지 고려하는 균형 있는 전략을 통해 가치 중심의 길로 회사를 이끌어 가겠다"고 설명했다.

전 대표는 "신기술, 신사업, 신시장을 찾아 보다 높은 곳에서 더 멀리 보고 서슴없이 도전하며 새로운 성장의 길을 개척하겠다"며 "컴플라이언스 기능을 강화하고 내부통제시스템을 정비해 부실 없는 경영을 착근시켜 지속 가능한 경영의 틀을 마련하고, 미래 후손들까지 깨끗한 환경에서 살아갈 수 있도록 환경·사회·지배구조(ESG) 경영에도 앞장서 나가겠다"고 덧붙였다.

