[아시아경제 박준이 기자] 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 53,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 52,800 2021.01.04 09:28 장시작전(20분지연) 관련기사 두산퓨얼셀, 300억원 규모 연료전지 시스템 장기유지보수계약 체결[e 공시 눈에 띄네]코스피-29일두산퓨얼셀, 연료전지 시스템 공급계약…"계약금액 800억원" close 은 500억원대 12MW급 연료전지 시스템 공급 계약을 체결했다고 4일 공시했다. 계약기간은 2022년 8월24일까지이며, 구체적인 계약금액과 계약상대는 계약 종료일 이후 공시될 예정이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr