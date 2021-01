"이재용을 자유의 몸으로 만들어 달라" 靑국민청원 등장

"수사· 재판에 옥고까지 치러…권력 부탁에 기업인이 어찌 거부"

"삼성, 대한민국 국격 상승에 이바지"

청와대 국민소통광장 토론방에 이 부회장 구속 반대글도

이 부회장 이달 18일 국정농단 파기환송심 선고

[아시아경제 이기민 기자] 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 2,700 등락률 +3.45% 거래량 29,417,421 전일가 78,300 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수국내치료제! 임상소식!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 효능 입증!! 렘데시비르보다 강하다!!삼성전자 '비스포크 인덕션' 신제품 출시…3300W 화력 국내 최고 close 부회장의 국정농단 뇌물공여 혐의 파기환송심 최종선고가 이달 중 내려지는 가운데, 이 부회장이 경영에 집중할 수 있도록 자유의 몸으로 만들어 달라는 국민청원이 나왔다.

3일 청와대 국민청원에 따르면 지난 1일 '삼성 이재용 부회장을 경영에 전념할 수 있도록 자유의 몸을 만들어 주세요'라는 게시글이 올라왔다. 청원인은 자신을 국민의 한 사람이자 교육자 중 한 사람이라고 소개했다. 그는 "삼성과 직접적인 관련은 없지만 재판에서 눈물로 애국심과 효도심에 호소하는 이재용 부회장을 보며 나도 모르게 가슴이 찡했다"고 적었다.

청원인은 "삼성 이재용 부회장은 지난 몇 년간 수사와 재판 그리고 이미 옥고까지 치렀다"며 "어려운 난국에 지난 몇 년 동안 수사, 재판, 감옥 등등으로 너무나 많이 정신적 육체적으로 시달렸고 또한 충분히 반성하고 사과했다"고 주장했다.

이어 "살아있는 권력의 부탁을 어찌 기업인이 거절할 수 있단 말인가"라며 "이 세상 그 어떤 기업인이더라도 그 상황에서 권력의 요청을 거절할 수 없었을 것이었기에 이해되는 부분이 많고 안타깝고 측은함이 많다"고 강조했다.

그러면서 "(삼성은) 우리 대한민국의 국격 상승에 이바지한 공로가 매우 크다"며 "요즘 해외출장에 나가 느끼는 국가적 자부심은 과거 옛날의 것과 비교를 할 수 없을 정도로 높아졌으며 삼성의 브랜드 가치가 상당 부분을 기여했다"고 설명했다.

또한 이 부회장과 이건희 삼성 회장을 두고서는 "삼성을 전자부문 대한민국의 No.1을 넘어 세계의 No.1 기업으로 성장시켜 대한민국을 지탱하는 큰 부분을 담당하고 있다"고 역설했다. 이어 "삼성은 조세의 많은 부분을 기여하고 있다"며 "우리에게 양질의 많은 일자리를 제공하고 있다"고도 강조했다.

뿐만 아니라 삼성이 지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 초기에 마스크 수입과 생산 개선에 기여한 일을 거론했다. 그는 "삼성은 코로나 초기에 마스크 원재료가 부족할 때에도 신속하게 수입할 수 있도록 많은 역할을 했고, 마스크 제조사들이 신속히 많은 수량의 마스크를 생산할 수 있게 노하우를 전수했다"면서 "이제는 이재용 회장을 그만 놔주고 자유의 몸을 만들어 줘서 경영 일선에서 최선을 다할수 있도록 대통령께서 선처를 베풀어달라"고 호소했다.

해당 청원글은 이날 오전 1만8000명 이상의 동의를 얻었고, 국민청원 게시판 관리자가 검토하고 있다. 사전 동의 100명을 넘은 게시물은 국민청원 게시판 관리자가 검토해 계속 공개할 지 여부를 결정한다.

이 밖에도 청와대 홈페이지 국민소통광장 토론방에는 전날 '나라 경제를 살렸던 이재용 부회장의 구속을 반대합니다!'라는 게시물이 올라왔다. 이날 오후 6시 기준 해당 게시물의 추천수는 2900명을 넘겼다.

이 부회장은 박근혜 전 대통령에게 뇌물을 제공한 혐의로 2017년 2월 기소돼 1심에서 징역 5년의 실형을 선고 받았다. 이후 2018년 2월 2심에서 징역 2년6개월에 집행유예 4년을 선고 받아 석방될 때까지 이 부회장은 서울구치소에서 353일간 복역했다. 대법원 전원합의체의 상고심에서는 사건이 파기환송됐고, 이달 18일 선고가 내려진다.

파기환송심이 진행됐던 지난해 12월30일 결심공판에서 특검 측은 징역 9년을 선고했고, 이 부회장은 최후진술에서 "국격에 맞는 새로운 삼성을 만들어 너무나도 존경하는 아버님께 효도하고 싶다"며 "외부의 부당한 압력을 거부할 수 있는 철저한 준법시스템 만들겠다"고 약속했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr