정부 "코로나19 유행 정점, 완만하게 지나는 중"…'특별 방역' 효과, 하루 확진자↓

지역 하루 평균 확진자 수, 일주일 전 대비 85명↓

감염 재생산 지수도 '1'로 낮아져

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 3일 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 점차 억제되면서 정점을 완만하게 지나고 있다는 판단을 내놨다.

손영래 중앙사고수습본부 전략기획반장은 3월 정부서울청사에서 열린 정례브리핑을 통해 "코로나19 선제적 검사를 확대하고 거리두기를 계속 강화한 결과 3차 유행의 확산이 저지되고 있다"고 설명했다.

최근 신규 확진자 추이에 대해서는 다소 꺾이고 있다고 분석했다. 손 반장은 "현재는 일시적 정점 상태에서 분기점에 위치해 있거나 혹은 완만하게 지나가고 있는 중으로 판단하고 있다"고 말했다.

중앙재난안전대책본부에 따르면 2일까지 최근 1주일 동안 지역발생 확진자는 하루 평균 931.3명꼴이었다. 직전 1주 1017명과 비교하면 80명 이상 감소한 수치다. '고위험군'으로 분류되는 60세 이상 고령 환자는 하루 평균 284.1명으로 일주일 전 대비 34명 감소했다.

정부는 집단감염 건수와 전파력 지표가 낮아지고 있는 점도 긍정적으로 평가했다. 최근 1주일 새로 발생한 집단 발병 사례는 21건으로 일주일 전 53건 대비 크게 떨어졌고 감염 재생산지수는 1.11에서 1.00으로 낮아졌다.

다만 연휴 사이 검사량 감소 효과 등을 감안할 때 지속 여부는 판단하기 이르다고 밝혔다. 손 반장은 "휴일과 주말 사이에 검사량 감소 효과를 감안하면 확실하게 감소세로 전환했다고 판단하기엔 이르다"면서 "지역 사회 감염이 넓은 이번 유행의 특성상 감소 속도는 매우 완만할 것"이라고 예상했다.

그러면서 "1월 중 최대한 유행 규모를 줄인다면 2월부터는 치료제와 백신 예방 접종을 통해 공격적으로 방어가 가능해 질 것으로 본다"면서 지속적인 정부의 방역 협조를 당부했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr