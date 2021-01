떠나는 폼페이오 "북미 정상회담, 역사적 만남"…한국에 "감사하다"

그간 외교 성과 트위터 사진 게시…북미 정상회담 등 관련 사진 통해 "북미 대화 이후 핵·미사일 실험 없었다" 자평

강경화 외교부 장관과 함께 찍은 사진도 게시

[아시아경제 임철영 기자] 미국 새 행정부 출범을 앞두고 마이크 폼페이오 국무장관이 트위터에 그간의 외교 성과를 자화자찬하면서 다수의 사진을 게시했다. 특히 북미 정상회담 사진을 포함해 강경화 외교부 장관과 나란히 찍을 사진을 올리고 "한반도를 더 안전하고 자유롭게 하기 위한 도움에 감사한다"면서 "함께 일해 즐거웠다"는 인사를 남겼다.

2일(현지시간) 폼페이오 장관은 자신의 트위터에 국무장관으로 그간의 행보를 회고하는 게시물을 올렸다. 이 중에는 비무장지대(DMZ) 남측 판문점에 김정은 국무위원장과 도널드 트럼프 대통령이 마주 앉아 대화하는 북미 정상회담 사진을 비롯해 싱가포르 북미 정상회담 당시 사진 등 10여개의 한반도 관련 사진을 올렸다.

폼페이오 장관은 "버락 오바마 행정부의 '전략적 인내'는 작동하지 않았고 우리는 새로운 시대를 했다"면서 최대의 압박(Maximum Pressure)이라는 해시태크를 달기도 했다. 이어 "싱가포르, 하노이 북미 정상회담과 DMZ 역사적 회동 등 성과를 부인할 수 없다"고 자평했다.

무엇보다 북미 대화가 시작된 이후 북한이 핵무기와 장거리 미사일 시험에 나서지 않았다면서 지난 수십년 동안의 유화책과 위험한 불개입은 종지부를 찍었다고 강조했다. 그는 마지막 트위터 게시글을 통해 "북한은 현재 장거리 탄도 미사일 시험을 하고 있지 않고, 핵실험을 하고 있지 않으며 체제는 약화됐고, 국경의 긴장은 완화됐다"라고 강조했다.

폼페이오 장관 자신의 외교 행보도 부각했다. 그는 김 위원장과 자신이 찍은 사진을 DMZ 북미 정상회담 사진과 함께 게시하면서 "중앙정부국(CIA) 국장으로 김 위원장과 협상을 시작했다"고 언급했다.

강경화 장관과 나란히 찍은 사진을 게시한 사진을 통해서는 감사의 인사를 남겼다. 폼페이오 장관은 "한반도를 더 안전하고 더 자유롭게 하는 데 도움을 준 것에 감사하다"면서 "함께 일해 즐거웠다"고 전했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr