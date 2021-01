권익위, 지난해 1511건 고충 상담해 절반 넘게 해결

"코로나19 지역 고충, 소상공인·자영업자 권익구제"

[아시아경제 문채석 기자] 국민권익위원회는 지난해 전국 78개 지역에서 이동신문고를 운영해 1511건의 고충을 상담한 뒤 51.8%인 782건을 현장에서 해결했다.

권익위는 "전국의 도서·벽지·시골장터 등을 방문해 '이동신문고'를 운영했다"며 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 위기에 처한 취약계층 주민과 소상공인·자영업자들의 고충 해소에 기여했다"면서 3일 이같이 말했다.

독거노인·한부모가정·장애아동가정 등 복지 사각지대에 놓인 65개 가정을 발굴했다. 사회복지협의회 등 유관기관과 협업해 생계비·의료비를 긴급 지원했다.

'자치단체 상담장' 및 '이동신문고 상담버스'에 대한 자체 방역조치계획을 수립해가며 이동 신문고를 시행했다.

계획된 일정을 수차례 연기하고 운영지역을 바꿔가면서 코로나19 상황 속에서도 각지 주민들이 이동신문고를 찾아 안전하게 민원상담을 받아 고충을 해소할 수 있도록 했다.

특히 코로나19 초기에 가장 큰 피해를 겪은 대구·경북 지역을 6~7월에 7회 방문해 코로나19 때문에 해결되지 못한 생활 속 고충과 불편을 해소했다.

안준호 권익위 고충처리국장은 "내년에도 코로나19로 어려움이 가중되는 소외지역, 사회적 약자의 권익구제를 위한 선제적 대응을 강화할 것"이라며 "도서·벽지 등 지역의 민원 수요 증가에 부응하기 위해 이동신문고 운영을 대폭 확대하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr