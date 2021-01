동부구치소 사태에 與 "정치공세 과도" 野 "문 대통령이 사과해야"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당이 동부구치소 집단감염 사태와 관련 "야당의 과도한 정치공세에 단호히 대응하겠다"고 밝혔다. 국민의힘은 문재인 대통령의 현장점검, 사과를 촉구하고 나섰다.

강선우 민주당 대변인은 3일 오전 현안 브리핑에서 "초동 대처가 미흡했다는 국민의 질책을 무겁게 받아들인다"며 "그러나 '방역실패론' 퍼즐을 맞추기 위해 국민 여론을 호도하는 야당의 과도한 정치공세에는 단호히 대응하겠다"고 말했다.

그는 "이미 사과를 한 총리와 장관, 여당을 향해 ‘도장깨기식' 사과만 거듭 촉구하고, 미필적 고의 살인 행위라 힐난하고, 또 심지어 이 사태를 빌미로 대통령을 세월호 선장에 비유하는 야권의 태도에서 그 어떤 진정성도 찾을 수가 없다. 국민을 위한 진심은 없고 정쟁을 위한 막말만 남았다"고 비판했다.

이어 "국난은 정쟁의 대상이 아니다. 민주당은 소모적인 정쟁에 휩쓸리지 않겠다"고 강조했다.

그러면서 "코로나19 확산 저지를 위한 실질적인 대안을 찾고 이를 실천하는데 오롯이 매진하겠다.민주당 또한 교정시설을 포함하여 코로나19로 드러난 우리 사회 곳곳의 취약지대를 더욱 세심히 살피겠다"고 말했다.

국민의힘은 문재인 대통령의 현장점검과 사과를 촉구했다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 논평을 통해 "인권변호사 출신인 대통령께서 오늘이라도 직접 현장을 점검하고 국민께 사과하는 성의가 아쉽다"면서 "이번 동부구치소 코로나19 사태는 취약한 지위에 있는 국민에 대한 직무유기이며, 해당 공무원들은 '지금까지의' 그리고 '앞으로의' 상황에 대해 민형사상의 법적 책임을 져야 한다"고 비판했다.

또 "법무부는 '골든 타임'을 허비하고 부실한 대책만 내놓는다. 감염자 발생 뒤에도 마스크를 제공 않다가 뒤늦게 주당 3장의 마스크를 지급하다는 대책까지 한 달이 넘게 걸렸다. 구치소 창밖으로 '살려 주세요'라고 방충망을 뜯고 피켓을 흔든 수용자에 대한 조사는 초고속"이라고 지적했다.

한편 법무부에 따르면 이날 오전 8시 기준 동부구치소 수용자 121명이 코로나19 추가 확진 판정을 받았다. 이날 추가 확진으로 전국 교정시설 코로나19 확진 인원은 모두 1108명으로 늘었다.

