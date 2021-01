[포토]해피기버, 중랑구에 3000만원 상당 후원품 기부

중랑구 홍보대사 조엘라 추천으로 이루어져

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 사단법인 해피기버(이사장 권태일)로부터 3000만원 상당의 코로나19 극복 후원품을 전달받았다.

(사)해피기버는 복지 사각지대에 놓인 저소득가정, 미혼모, 장애인, 위기청소년 등을 돕는 NGO단체다.

지난달 30일 열린 전달식에는 중랑구 홍보대사로 활동하고 있는 가수 조엘라도 함께 했는데 중랑구는 이번 기부가 조엘라의 추천을 받아 이루어진 것이라고 밝혔다.

이번에 기부된 물품은 코로나19 마스크와 손소독제, 생리대, 아기 방한복으로 중랑푸드마켓(면목점)을 통해 지역 내 코로나19로 어려움을 겪는 저소득 가구에 전달될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “코로나19로 어려운 상황 속에서 중랑구를 위해 큰 도움을 주셔서 감사드린다”며 “전달해 주신 후원품은 감사한 마음을 담아 꼭 필요한 곳에 쓰일 수 있도록 하겠다”고 말했다.

