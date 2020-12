금태섭 "김어준, 해악 너무 커" vs 우상호 "종편방송이 더 편파적"

금태섭 "서울시 재정지원 받는 방송국 전파 점유"

"서울시장 선거에서 시민들 뜻 물을 것"

우상호 "김어준, 사실관계에 기초한 방송인"

"김어준에게 화풀이 말고 큰 담론 이끌어 달라"

[아시아경제 임주형 기자] 내년 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 금태섭 전 더불어민주당 의원은 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'에 대해 "너무나 큰 해악을 끼치고 있다"며 서울시장이 되면 이 문제를 바로잡겠다고 밝혔다. 이에 대해 우상호 민주당 의원이 즉각 비판하고 나섰다.

금 전 의원은 31일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 TBS '김어준의 뉴스공장'에 대해 언급하며 "단순히 객관성이나 중립성의 문제가 아니다. 편향성이 극렬하고 다양하게 나타나면서 큰 해악을 끼치고 있다"고 지적했다.

이어 "그의 눈에 들면 뜨고 눈에 나면 죽는 것이 현 여당의 현실"이라며 "김 씨의 공격 기준, 판단 기준은 단 하나뿐이다. 자신이 지지하는 정치 세력에게 이익이 되느냐, 손해가 되느냐 여부"라고 꼬집었다.

금 전 의원은 김어준 씨가 방송에서 편파적인 발언을 한 사례로 이른바 '미투 운동 음모론'을 들었다. 금 전 의원은 "그는 성폭력 피해잗르이 두려움을 떨치고 나선 미투 운동에 대해 초기부터 음모론을 제기해 피해자들에게 고통을 줬다"고 지적했다.

앞서 김 씨는 지난 2018년 '김어준의 다스뵈이다'에서 "이것(미투 운동)은 공작의 사고방식으로 봐야 보인다. 누군가가 앞으로 나타날 것이고, 그 타겟은 문재인 정부, 청와대, 지본적인 지지층"이라고 말해 논란이 불거진 바 있다. 당시 금 전 의원은 김 씨를 향해 "진보적 인사는 성폭력 범죄를 저질렀어도 방어하거나 드러나지 않게 감춰줘야 한다는 말이냐"며 비판하기도 했다.

금 전 의원은 "김 씨가 개인적으로 어떤 주장을 하든 그것은 자유이지만 그는 서울시의 재정적 지원을 받는 방송국에서 전파라는 공공재를 점유하고 있다"며 "서울시장 선거에서 시민들의 뜻을 묻겠다"고 밝혔다. 서울시장으로 당선되면 편파 방송 문제에 대해 적극적인 해결책을 강구하겠다는 뜻으로 풀이된다.

그러나 우 의원은 이날 페이스북에서 "서울시장이 되려는 사람의 목표가 시민들의 삶을 어떻게 바꿀 것인가가 아니라, 고작 김어준 퇴출이었다니 어안이 벙벙하고 실망스럽다"고 비판했다.

이어 "금 전 의원이 민주당 탈당 후 시장 선거에 뛰어들지 않기를 바랐는데, 결국 안철수 후보에게 뒤통수 맞고 김어준에게 화풀이하는 모습을 보고 말았다"며 "앞으로는 좀 더 큰 담론을 이끌어달라"고 꼬집었다.

우 의원은 김 씨의 편파 방송 논란에 대해서도 "김어준의 성향과 스타일이 일반적인 저널리스트와 다르다는 것은 이미 알려진 바 있다"고 옹호했다.

이어 "김어준은 성향은 드러내되 사실관계에 기초한다는 철학이 분명한 방송인"이라며 "끊임없이 고발당하고 제소 당하지만 살아남는 비결이기도 하다"고 강조했다.

그러면서 "김어준보다 일부 종편방송 진행자, 혹은 패널들이 훨씬 더 편파적이고 카더라식 주장에 치우쳐 있다고 본다"며 "금 전 의원이 이 문제를 같이 지적했다면 그나마 균형 잡힌 주장이라고 말할 수 있었을 것"이라고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr